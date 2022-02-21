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CIT: Перекидання військ РФ закінчилося, йде підготовка до можливого наступу

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 14:56
CIT: Перекидання військ РФ закінчилося, йде підготовка до можливого наступу
фото: cit

Журналісти-розслідувачі вважають, що перекидання російських військ з інших регіонів завершилося, і починається підготовка до можливого наступу.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "Останніми днями ми помітили, що характер руху російської техніки біля кордонів України різко змінився. Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах та танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди рухаються своїм ходом.

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Мало того, найчастіше цей рух відбувається за лічені кілометри від кордону. Танки та інша техніка йдуть разом з важкими вогнеметними системами ТГС, хоча останні і відносяться до іншого війська (РХБЗ) — найбільше це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Ми вважаємо, що перекидання сил з інших регіонів добігло кінця, і очевидно йде вихід на вихідні позиції для можливого наступу".

Деталі: За словами журналістів, деякі російські солдати біля кордону перебувають у важких умовах: сплять у набитих приміщеннях і не отримують централізованого харчування.

Зазначається, що довго тримати війська в таких умовах неможливо, тому найближчими днями очікується або наступ, або часткове відведення військ.

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Теми: РосіяУкраїна
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