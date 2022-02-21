CIT: Переброска войск РФ закончилась, идет подготовка к возможному наступлению

Журналисты-расследователи считают, что опрокидывание российских войск из других регионов завершилось, и начинается подготовка к возможному наступлению.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "В последние дни мы заметили, что характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом.

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Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) — больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления".

Детали: По словам журналистов, некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

Отмечается, что долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск.