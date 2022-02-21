Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

CIT: Переброска войск РФ закончилась, идет подготовка к возможному наступлению

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 15:56
фото: cit

Журналисты-расследователи считают, что опрокидывание российских войск из других регионов завершилось, и начинается подготовка к возможному наступлению.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "В последние дни мы заметили, что характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом.

Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами ТОС, хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) — больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления".

Детали: По словам журналистов, некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

Отмечается, что долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск.

Темы: РосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
Росcия
Россияне заявили, что захватили в плен "украинского диверсанта"
Путин решает судьбу ОРДЛО на Совбезе. Козак заявил: "Донбасс Украине не нужен"
Людей из ОРДЛО начали отправлять в Подмосковье и другие регионы России – росСМИ
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...