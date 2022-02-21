У Київ прийшла метеорологічна весна

Метеорологи повідомили, що у столицю на місяць раніше кліматичної норми прийшла метеорологічна весна.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Починаючи з 6 лютого за даними спостережень метеостанції середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С.

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Відзначається, що це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна, майже на місяць раніше кліматичної норми.

Зима, яка розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого, тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники і виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

За прогнозами Укргідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними.