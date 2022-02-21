В Киев пришла метеорологическая весна

Метеорологи сообщили, что в столицу месяцем ранее климатической нормы пришла метеорологическая весна.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Начиная с 6 февраля, по данным наблюдений метеостанции, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С.

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Отмечается, что это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.

Зима в Киеве, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалась кратчайшей за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась.

По прогнозам Укргидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут положительными.