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Саакашвілі оголосив безстрокове голодування

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 15:42
Саакашвілі оголосив безстрокове голодування
Міхеіл Саакашвілі, фото Getty Images

Колишній президент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі, який відбуває ув'язнення в Грузії, оголосив безстрокове голодування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказу".

Саакашвілі оголосив про своє рішення на судовому засіданні щодо справи про розгін владою мітингу 7 листопада 2007 року. 

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Він сказав, що це його реакція на те, "як режим поводиться зі мною і з нашим народом". 

На засіданні він зачитав лист лікаря з Нідерландів, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.

"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений Народним захисником, та центр "Емпатія", - сказав Саакашвілі.

Вперше політик оголосив голодування 1 жовтня 2021 року після того, як таємно повернувся до Грузії, був затриманий та відправлений до в'язниці. 

Він припинив 50-денне голодування 20 листопада, після чого проходив курс лікування у Горійському військовому шпиталі.

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Саакашвілі у Грузії засуджений до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. 

Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Теми: Саакашвіліголодування
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