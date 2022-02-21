Саакашвілі оголосив безстрокове голодування
Колишній президент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі, який відбуває ув'язнення в Грузії, оголосив безстрокове голодування.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Ехо Кавказу".
Саакашвілі оголосив про своє рішення на судовому засіданні щодо справи про розгін владою мітингу 7 листопада 2007 року.
На засіданні він зачитав лист лікаря з Нідерландів, який вважає, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків і смерті.
"Моя вимога - надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений Народним захисником, та центр "Емпатія", - сказав Саакашвілі.
Він припинив 50-денне голодування 20 листопада, після чого проходив курс лікування у Горійському військовому шпиталі.
Саакашвілі у Грузії засуджений до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
Після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.