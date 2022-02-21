Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, отбывающий заключение в Грузии, объявил бессрочную голодовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

Саакашвили объявил о своем решении на судебном заседании по делу о разгоне властями митинга 7 ноября 2007 года.

Он сказал, что это его реакция на то, "как режим обращается со мной и с нашим народом".

На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, которое считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и смерти.

"Мое требование - предоставление адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр "Эмпатия"", - сказал Саакашвили.

Впервые политик объявил голодовку 1 октября 2021 года после того, как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму.

Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.

Саакашвили в Грузии приговорен к 3 годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, и еще к 6 годам - ​​по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

После прибытия политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.