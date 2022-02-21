Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині без світла майже 46 тисяч споживачів, обстріли тривають – глава ОДА

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 15:52
На Луганщині без світла майже 46 тисяч споживачів, обстріли тривають – глава ОДА
Фото з Facebook Сергія Гайдая

Близько 45 800 споживачів у Щастинському районі Луганської області залишилися без енергопостачання у результаті обстрілів бойовиків.

Джерело: голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОДА, під час огляду виявили, що проводи пошкоджені у результаті обстрілів.

Гайдай додав, що наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська".

ВІДЕО ДНЯ

Наразі місто Щастя закрите на в'їзд та виїзд.

Бойовики не дотримуються режиму тиші і продовжують обстріли.

Що було раніше: 21 лютого ДТЕК Луганська теплоелектростанція повідомила, що внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлене, від енергомережі відключена Луганська ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області. 

Теми: Луганська областьенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: