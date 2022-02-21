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На Луганщині без світла майже 46 тисяч споживачів, обстріли тривають – глава ОДА

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 16:52
Фото з Facebook Сергія Гайдая

Близько 45 800 споживачів у Щастинському районі Луганської області залишилися без енергопостачання у результаті обстрілів бойовиків.

Джерело: голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)".

Деталі: За словами голови ОДА, під час огляду виявили, що проводи пошкоджені у результаті обстрілів.

Гайдай додав, що наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська".

Наразі місто Щастя закрите на в'їзд та виїзд.

Бойовики не дотримуються режиму тиші і продовжують обстріли.

Що було раніше: 21 лютого ДТЕК Луганська теплоелектростанція повідомила, що внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлене, від енергомережі відключена Луганська ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області. 

Теми: Луганська областьенергетикавійна
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