На Луганщині без світла майже 46 тисяч споживачів, обстріли тривають – глава ОДА

Близько 45 800 споживачів у Щастинському районі Луганської області залишилися без енергопостачання у результаті обстрілів бойовиків.

Джерело: голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашевське, Сизе, Болотенне, Пшенічне, Малинове, Зелений Гай)".

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Деталі: За словами голови ОДА, під час огляду виявили, що проводи пошкоджені у результаті обстрілів.

Гайдай додав, що наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська".

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Наразі місто Щастя закрите на в'їзд та виїзд.

Бойовики не дотримуються режиму тиші і продовжують обстріли.

Що було раніше: 21 лютого ДТЕК Луганська теплоелектростанція повідомила, що внаслідок обстрілів на Луганщині місто Щастя знеструмлене, від енергомережі відключена Луганська ТЕС, яка є основним джерелом тепло- та електроенергії в області.