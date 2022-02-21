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В Луганской области без света почти 46 тысяч потребителей, обстрелы продолжаются – глава ОГА

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 16:52
Фото с Facebook Сергея Гайдая

Около 45 800 потребителей в Счастьинском районе Луганской области остались без энергоснабжения в результате обстрелов боевиков.

Источник: глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Сейчас обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье и ряд ПС 35 кВ. Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Счастьинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пнешичное, Малиновое, Зеленый Гай)".

Детали: По словам главы ОГА, во время осмотра обнаружили, что провода повреждены в результате обстрелов.

Гайдай добавил, что ООО "ЛЕО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

Энергоснабжение области осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская".

В настоящее время город Счастье закрыт на въезд и выезд.

Боевики не соблюдают режим тишины и продолжают обстрелы.

Что было раньше: 21 февраля ДТЭК Луганская теплоэлектростанция сообщила, что в результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

Темы: Луганская областьэнергетикавойна


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