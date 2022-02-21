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В Луганской области без света почти 46 тысяч потребителей, обстрелы продолжаются – глава ОГА

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 15:52
В Луганской области без света почти 46 тысяч потребителей, обстрелы продолжаются – глава ОГА
Фото с Facebook Сергея Гайдая

Около 45 800 потребителей в Счастьинском районе Луганской области остались без энергоснабжения в результате обстрелов боевиков.

Источник: глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Сейчас обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье и ряд ПС 35 кВ. Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Счастьинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пнешичное, Малиновое, Зеленый Гай)".

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Детали: По словам главы ОГА, во время осмотра обнаружили, что провода повреждены в результате обстрелов.

Гайдай добавил, что ООО "ЛЕО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

Энергоснабжение области осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская".

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время город Счастье закрыт на въезд и выезд.

Боевики не соблюдают режим тишины и продолжают обстрелы.

Что было раньше: 21 февраля ДТЭК Луганская теплоэлектростанция сообщила, что в результате обстрелов в Луганской области город Счастье обесточен, от энергосети отключена Луганская ТЭС, которая является основным источником тепло- и электроэнергии в области.

Темы: Луганская областьэнергетикавойна
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