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Шойгу заявив Путіну, що Україна має все необхідне для створення ядерної зброї

Мазуренко Альона Понеділок, 21 лютого 2022, 17:04
Сергій Шойгу, фото: getty images

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що Україна має усі можливості для створення ядерної зброї. 

Джерело: Шойгу на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого

Пряма мова: "Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно...

Тут вона (ядерна зброя - ред.) може з'явитися. Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж можливості Ірану та Північної Кореї".

Деталі: Також Шойгу заявив, що на лінії зіткнення зосереджені майже 60 тисяч українських війських і важка техніка, зокрема тактичні ракетні комлекси Точка-У.

Що було раніше: Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки України, то вона матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Читайте повну промову президента: Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Теми: ядерна зброяПутінУкраїнаРосія
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