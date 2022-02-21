Шойгу заявив Путіну, що Україна має все необхідне для створення ядерної зброї
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що Україна має усі можливості для створення ядерної зброї.
Джерело: Шойгу на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого
Пряма мова: "Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно...
Тут вона (ядерна зброя - ред.) може з'явитися. Є обладнання, є технології, є фахівці, які можуть і мають можливості, на наш погляд, набагато більші, ніж можливості Ірану та Північної Кореї".
Деталі: Також Шойгу заявив, що на лінії зіткнення зосереджені майже 60 тисяч українських війських і важка техніка, зокрема тактичні ракетні комлекси Точка-У.
Що було раніше: Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки України, то вона матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.
Читайте повну промову президента: Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені