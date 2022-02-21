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Шойгу заявил Путину, что Украина имеет все необходимое для создания ядерного оружия

Мазуренко Алена Понедельник, 21 февраля 2022, 17:04
Сергей Шойгу, фото: getty images

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Украина имеет все возможности для создания ядерного оружия. 

Источник: Шойгу на заседании Совбеза РФ 21 февраля

Прямая речь: "Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно... 

Здесь оно вполне может появится. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и  имеют возможности, на наш взгляд, гараздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи".

Детали: Также Шойгу заявил, что на линии столкновения сосредоточены почти 60 тысяч украинских войск и тяжелая техника, в том числе тактические ракетные комплексы Точка-У.

Что было раньше: Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению.

Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Темы: ядерное оружиеПутинУкраинаРосcия


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