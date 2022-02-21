Шойгу заявил Путину, что Украина имеет все необходимое для создания ядерного оружия

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Украина имеет все возможности для создания ядерного оружия.

Источник: Шойгу на заседании Совбеза РФ 21 февраля

Прямая речь: "Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны. Это крайне опасно...

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Здесь оно вполне может появится. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гараздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи".

Детали: Также Шойгу заявил, что на линии столкновения сосредоточены почти 60 тысяч украинских войск и тяжелая техника, в том числе тактические ракетные комплексы Точка-У.

Что было раньше: Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению.

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Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене