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Україна офіційно звернулась за консультаціями за Будапештським меморандумом

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 17:22

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що направив державам-членам  Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - повідомив Кулеба.

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Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки України, то вона матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звернеться до Будапештського меморандуму, оскільки вимагає конкретних рішень щодо гарантування своєї безпеки.

Теми: ЄвропаКулеба Дмитро
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