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Украина официально обратилась за консультациями по Будапештскому меморандуму

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 18:22

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе меморандума Будапештского с требованием немедленно провести консультации.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряженности и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - сообщил Кулеба.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что в последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение.

Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обратится в Будапештский меморандум, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.

Темы: ЕвропаКулеба Дмитрий


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