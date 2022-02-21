Увечері збирається РНБО

У понеділок 21 лютого відбудеться термінове засідання Ради національної оборони.

Джерело: співрозмовники УП в РНБО, президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Засідання призначено на 21.00 (оновлено час -ред.).

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Оновлено: Зеленський уточнив, що скликав РНБО у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, та після термінових консультацій.

У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з @EmmanuelMacron і @OlafScholz та скликав РНБО. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

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Що передувало: Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого. На вечір понеділка заплановано його "звернення до росіян".