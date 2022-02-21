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Увечері збирається РНБО

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 лютого 2022, 19:33
РНБО. ілюстративне фото ОП

У понеділок 21 лютого відбудеться термінове засідання Ради національної оборони.

Джерело: співрозмовники УП в РНБО, президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Засідання призначено на 21.00 (оновлено час -ред.).

Оновлено: Зеленський уточнив, що скликав РНБО у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, та після термінових консультацій.

Що передувало: Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого. На вечір понеділка заплановано його "звернення до росіян".

Теми: РНБО
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