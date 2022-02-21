Вечером собирается СНБО

В понедельник 21 февраля состоится срочное заседание Совета национальной обороны.

Источник: собеседник УП, президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: Заседание назначено на 21.00 (обновлено время -ред.).

Обновлено: Зеленский уточнил, что созвал СНБО в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации и после срочных консультаций.

У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з @EmmanuelMacron і @OlafScholz та скликав РНБО. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Что предшествовало: Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля. На вечер понедельника запланировано его "обращение к россиянам".