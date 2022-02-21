Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вечером собирается СНБО

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 19:33
СНБО. иллюстративное фото ОП

В понедельник 21 февраля состоится срочное заседание Совета национальной обороны.

Источник: собеседник УП, президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: Заседание назначено на 21.00 (обновлено время -ред.).

Обновлено: Зеленский уточнил, что созвал СНБО в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации и после срочных консультаций.

Что предшествовало: Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля. На вечер понедельника запланировано его "обращение к россиянам".

Темы: СНБО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
СНБО
СНБО перевели в режим работы 24 на 7, позже будут решения – Данилов
Украинцев приглашают вступить в кибервойска
Закрытое совещание в Раде перенесли на 14 февраля, председательствовать будет Данилов
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...