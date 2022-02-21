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Вечером собирается СНБО

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 18:33
Вечером собирается СНБО
СНБО. иллюстративное фото ОП

В понедельник 21 февраля состоится срочное заседание Совета национальной обороны.

Источник: собеседник УП, президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: Заседание назначено на 21.00 (обновлено время -ред.).

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Обновлено: Зеленский уточнил, что созвал СНБО в связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации и после срочных консультаций.

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Что предшествовало: Члены Совбеза РФ на камеру высказались за признание оккупированных агрессором ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля. На вечер понедельника запланировано его "обращение к россиянам".

Темы: СНБО
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