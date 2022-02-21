Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден проводить зустріч щодо Росії та України з командою з нацбезпеки

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 19:40
Джо Байден 18 лютого 2022 року в Білому домі. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у понеділок проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомив представник Білого дому на умовах анонімності. 

Представник Білого дому розповів про зустріч після того, як очевидець агентства бачив, як держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прибули до Білого дому.

Зустріч у Вашингтоні відбувається в той час, як президент Росії Владімір Путін зважує прохання ватажків ОРДО і ОРЛО про визнання територій незалежними. 

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів, Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Теми: БайденСШАРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
Байден
Кремль "не виключає подальших контактів" Путіна та Байдена
Кулеба про потенційний саміт з Байденом і Путіним: "Україна вітає цю ініціативу"
Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...