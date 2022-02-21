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Байден проводить зустріч щодо Росії та України з командою з нацбезпеки

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 18:40
Байден проводить зустріч щодо Росії та України з командою з нацбезпеки
Джо Байден 18 лютого 2022 року в Білому домі. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден у понеділок проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомив представник Білого дому на умовах анонімності. 

Представник Білого дому розповів про зустріч після того, як очевидець агентства бачив, як держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, прибули до Білого дому.

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Зустріч у Вашингтоні відбувається в той час, як президент Росії Владімір Путін зважує прохання ватажків ОРДО і ОРЛО про визнання територій незалежними. 

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих регіонів, Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

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Теми: БайденСШАРосіявійна
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