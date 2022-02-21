Радбез РФ висловився за визнання ОРДЛО, Путін обіцяє рішення сьогодні

Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Джерело: трансляція засідання Радбезу РФ 21 лютого

Деталі: Для проформи Путін дав слово членам Радбезу РФ.

Більшість спікерів повторили тези Кремля, що "офіційний Київ не хоче домовлятися з Донбасом", не збирається виконувати Мінські домовленості, згадали про 800 тисяч людей з паспортами РФ на цій території.

Голова Держдуми РФ нагадав, що російські депутати вже визначилися з цього приводу, ухваливши відповідне звернення.

Голова МЗС Сергій Лавров у своєму виступі дійшов до слів "геноцид", "атака на слов’ян".

Нинішнє рішення, на думку Лаврова, буде сигналом (підтримки) всьому "рускому міру"

Також, на думку Радбезу, такий крок, мовляв, змусить США схиляти офіційний Кив до виконання "Мінських угод".

Глава Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін запропонував дати міжнародним партнерам трохи часу, щоб вони вплинули на Київ, але після уточнюючих запитань Путіна навіть обмовився і заявив, що підтримує "пропозицію про входження "Донецької та Луганської народних республік" до складу РФ".

Та Путін його поправив, що йдеться, мовляв, про "визнання незалежності".

Путін подякував членам Радбезу та зазначив, що рішення ухвалить до кінця дня 21 лютого.

Нагадаємо: Журналісти запідозрили, що засідання Ради безпеки Росії, яку транслювали нібито наживо, могло бути записане раніше.

Що передувало: Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхні так звані "республіки".