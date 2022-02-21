Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО виступив із заявою щодо визнання Росією ОРДЛО

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 22:48
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії визнати незалежними дві "республіки" ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві генсека, опублікованій на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Я засуджую рішення Росії визнати самопроголошені "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія", - заявив генеральний секретар Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що у 2015 році Рада Безпеки ООН, до складу якої входить Росія, підтвердила повну повагу до суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. "Донецьк і Луганськ входять до складу України", - підкреслив Столтенберг.

Він додав, що Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для чергового вторгнення в Україну, відзначається у заяві.

"НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Союзники наполегливо закликають Росію вибрати шлях дипломатії та негайно скасувати своє широкомасштабне військове нарощування в Україні та навколо неї, а також вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов’язань та зобов’язань", - йдеться у заяві.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Владіміра Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: НАТОРосіяОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
НАТО
Путін розповів, як питав США, чи візьмуть Росію в НАТО
Продовження навчань РФ і Білорусі свідчать про підготовку до вторгнення – Столтенберг
Росія "готується створити привід для нападу" на Україну – Столтенберг
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...