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Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 23:27
Макрон пропонує скликати Радбез ООН і запровадити точкові санкції проти РФ
Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував скликати засідання Ради безпеки ООН після рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР.

Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

"Президент засуджує прийняте президентом Російської Федерації рішення про визнання сепаратистських регіонів Сходу України. Очевидно, що це одностороннє порушення Росією міжнародних зобов’язань і замах на суверенітет України", - йдеться у заяві.

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"Він закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, а також ухвалити цілеспрямовані європейські санкції", - зазначили в Єлисейському палаці.

Раніше Німеччина закликала Росію скасувати рішення про визнання незалежності ОРДЛО та повернутися на шлях дипломатичного та політичного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей.

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати також запровадять санкції, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: МакронРосіясанкціїОРДЛО
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