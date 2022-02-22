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Макрон предлагает созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против РФ

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 00:27
Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил созвать заседание Совета безопасности ООН после решения России признать независимость так называемых ЛНР и ДНР.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

"Президент осуждает принятое президентом Российской Федерации решение о признании сепаратистских регионов Востока Украины. Очевидно, что это одностороннее нарушение Россией международных обязательств и покушение на суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

"Он призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также принять адресные европейские санкции", - отметили в Елисейском дворце.

Ранее Германия призвала Россию отменить решение о признании независимости ОРДЛО и вернуться на путь дипломатического и политического урегулирования конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем.

Также на эту тему статья "Разорвать отношения с Россией: каким должен быть ответ на решение Кремля".

Темы: МакронРосcиясанкцииОРДЛО


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