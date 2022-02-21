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Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин

Анастасія КалатурПонеділок, 21 лютого 2022, 23:30
Головний лікар Англії: Очікуємо появу нових Covid-варіантів, стійких до вакцин
ФОТО: GETTY IMAGES

Головний лікар Англії професор Кріс Вітті сказав, що з'являться нові варіанти COVID-19 і деякі з них можуть бути стікіші до вакцин – раніше Британія скасувала вимогу самоізоляції для інфікованих коронавірусом.

Джерело: Reuters з посиланням на Вітті під час пресконференції

Пряма мова Вітті: "Ми очікуємо… що з'являться нові варіанти. І деякі з цих нових варіантів просто зникнуть…  Але деякі з них спричинять серйозні проблеми".

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Що передувало: 21 лютого прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна з 24 лютого скасує законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19. Водночас, до 1 квітня людям з позитивним результатом COVID-тесту влада радить лишатися вдома.

Теми: коронавірусВелика Британія
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