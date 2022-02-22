Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главный врач Англии: Ожидаем появление новых Covid-вариантов, устойчивых к вакцинам

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 00:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Главный врач Англии профессор Крис Витти сказал, что появятся новые варианты COVID-19 и некоторые из них могут быть более стойкие к вакцинам – ранее Британия отменила требование самоизоляции для инфицированных коронавирусом.

Источник: Reuters со ссылкой на Витти во время пресс-конференции

Прямая речь Витти: "Мы ожидаем… что появятся новые варианты. И некоторые из этих новых вариантов просто исчезнут… Но некоторые из них повлекут за собой серьезные проблемы".

Что предшествовало: 21 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна с 24 февраля отменит законное требование по самоизоляции после положительного теста на COVID-19. В то же время, до 1 апреля людям с положительным результатом COVID-теста власти советуют оставаться дома.

Темы: коронавирусВеликобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
коронавирус
Covid в Украине: волна идет на спад, в Киеве ситуация самая плохая
Украина оказалась на втором месте в Европе по суточной смертности от Covid
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...