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Главный врач Англии: Ожидаем появление новых Covid-вариантов, устойчивых к вакцинам

Анастасия КалатурПонедельник, 21 февраля 2022, 23:30
Главный врач Англии: Ожидаем появление новых Covid-вариантов, устойчивых к вакцинам
ФОТО: GETTY IMAGES

Главный врач Англии профессор Крис Витти сказал, что появятся новые варианты COVID-19 и некоторые из них могут быть более стойкие к вакцинам – ранее Британия отменила требование самоизоляции для инфицированных коронавирусом.

Источник: Reuters со ссылкой на Витти во время пресс-конференции

Прямая речь Витти: "Мы ожидаем… что появятся новые варианты. И некоторые из этих новых вариантов просто исчезнут… Но некоторые из них повлекут за собой серьезные проблемы".

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Что предшествовало: 21 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна с 24 февраля отменит законное требование по самоизоляции после положительного теста на COVID-19. В то же время, до 1 апреля людям с положительным результатом COVID-теста власти советуют оставаться дома.

Темы: коронавирусВеликобритания
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