В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193

За добу 21 лютого в Україні зафіксували 24 440 випадків коронавірусної хвороби і 287 смертей від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За минулу добу у лікарні потрапили 1 553 особи, одужали 33 238 осіб.

Серед нових хворих – 2 455 дітей і 665 медпрацівників.

Найбільше випадків зараження коронавірусом підтвердили у Києві (4193) та Дніпропетровській області (2159).

Найбільше летальних випадків зареєстрували у Донецькій (31) та Одеській (21) областях.

За весь час пандемії в Україні було підтверджено 4 758 773 випадки інфікування коронавірусом, 3 985 601 одужання і 104 932 смерті від Covid-19.

Щеплено проти коронавірусу 15 695 806 жителів країни: першу дозу вакцини отримали 15 695 804 людини, дві дози – 15 148 026 людей, три дози – 683 414 людей.