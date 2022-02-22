В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
За добу 21 лютого в Україні зафіксували 24 440 випадків коронавірусної хвороби і 287 смертей від Covid-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: За минулу добу у лікарні потрапили 1 553 особи, одужали 33 238 осіб.
Серед нових хворих – 2 455 дітей і 665 медпрацівників.
Найбільше випадків зараження коронавірусом підтвердили у Києві (4193) та Дніпропетровській області (2159).
Найбільше летальних випадків зареєстрували у Донецькій (31) та Одеській (21) областях.
За весь час пандемії в Україні було підтверджено 4 758 773 випадки інфікування коронавірусом, 3 985 601 одужання і 104 932 смерті від Covid-19.
Щеплено проти коронавірусу 15 695 806 жителів країни: першу дозу вакцини отримали 15 695 804 людини, дві дози – 15 148 026 людей, три дози – 683 414 людей.