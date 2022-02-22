Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193

Елена РощинаВторник, 22 февраля 2022, 07:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
Фото Елены Рощиной, УП

За сутки 21 февраля в Украине было зафиксировано 24 440 случаев коронавирусной болезни и 287 смертей от Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: За минувшие сутки в больницы попали 1 553 человека, выздоровели 33 238 человек.

Реклама:

Среди новых больных – 2 455 детей и 665 медработников.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтвердили в Киеве (4193) и Днепропетровской области (2159).

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Донецкой (31) и Одесской (21) областях.

ВИДЕО ДНЯ
 

За все время пандемии в Украине было подтверждено 4 758 773 случая инфицирования коронавирусом, 3 985 601 выздоровления и 104 932 смерти от Covid-19.

Привиты против коронавируса 15 695 806 жителей страны: первую дозу вакцины получили 15 695 804 человека, две дозы – 15 148 026 человек, три дозы – 683 414 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Covid-2019
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
Ученые выяснили, какая распространенная привычка увеличивает риск заразиться COVID-19
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: