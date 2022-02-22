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В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193

Елена РощинаВторник, 22 февраля 2022, 08:24
Фото Елены Рощиной, УП

За сутки 21 февраля в Украине было зафиксировано 24 440 случаев коронавирусной болезни и 287 смертей от Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: За минувшие сутки в больницы попали 1 553 человека, выздоровели 33 238 человек.

Среди новых больных – 2 455 детей и 665 медработников.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтвердили в Киеве (4193) и Днепропетровской области (2159).

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Донецкой (31) и Одесской (21) областях.

 

За все время пандемии в Украине было подтверждено 4 758 773 случая инфицирования коронавирусом, 3 985 601 выздоровления и 104 932 смерти от Covid-19.

Привиты против коронавируса 15 695 806 жителей страны: первую дозу вакцины получили 15 695 804 человека, две дозы – 15 148 026 человек, три дозы – 683 414 человек.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


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