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Помер літературознавець і дисидент Іван Дзюба

Олена РощінаВівторок, 22 лютого 2022, 10:06
Іван Дзюба, фото Укрінформ

У ніч проти 22 лютого на 91-му році життя помер літературознавець, дисидент, Герой України Іван Дзюба. 

Джерело: літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно-духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття.

Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського "шістдесятництва". І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду".

Деталі: Жулинський згадав про те, як Дзюба свого часу був відсторонений від друку, від участі у літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув свою творчість.

За словами Жулинського, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати та стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Де і коли відбудеться прощання наразі невідомо.

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Теми: культураісторія
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