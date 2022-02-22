Умер литературовед и диссидент Иван Дзюба

В ночь на 22 февраля на 91-м году жизни умер литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба.

Источник: литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сегодня утром во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит много. Много – потому что это один из лидеров национально-духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века.

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Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный лидер и представитель украинского "шестидесятничества". И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду".

Детали: Жулинский напомнил, как Дзюба в свое время был отстранен от печати, от участия в литературной и общественной жизни многие годы, но все же не покинул свое творчество.

По словам Жулинского, Иван Дзюба в последние годы имел проблемы со здоровьем, но все равно продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью.

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Где и когда состоится прощание, пока неизвестно.

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