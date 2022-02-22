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Австралія евакуювала співробітників посольства зі Львова до Румунії та Польщі

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 09:09
Австралія евакуювала співробітників посольства зі Львова до Румунії та Польщі
фото: pixabay

Австралія наказала співробітникам посольства та посадовцям покинути Україну через загострення ситуації з боку Росії.

Про це йдеться у заяві МЗС Австралії, пише "Європейська правда".

"У зв’язку з підвищеним ризиком австралійським чиновникам наказано Україну. Наше посольство та діяльність у Львові зараз тимчасово закриті. Австралійські офіційні особи були направлені на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які прагнуть виїхати з України", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві знову закликали всіх австралійців негайно покинути Україну.

У заяві також йдеться, що уряд Австралії засуджує заяву президента Путіна про визнання "Л/ДНР".

"Це відверто підриває суверенітет та територіальну цілісність України і не має чинності відповідно до міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія розміщує так званих "миротворців" на сході України. Цей персонал не є миротворцями", - заявили в МЗС,

ВІДЕО ДНЯ

Австралія заявила про готовність приєднатися до санкцій у співпраці зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Європейським Союзом та іншими урядами по всьому світу.

Нагадаємо, після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО США заявили, що запровадять санкції через це рішення, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Велика Британія 22 лютого теж планує оголосити нові санкції проти Росії.

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Теми: АвстраліяПольщаУкраїнадипломатичні відносини
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