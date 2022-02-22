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Австралия эвакуировала сотрудников посольства из Львова в Румынию и Польшу

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 09:09
Австралия эвакуировала сотрудников посольства из Львова в Румынию и Польшу
фото: pixabay

Австралия приказала сотрудникам посольства и должностным лицам покинуть Украину из-за обострения ситуации со стороны России.

Об этом говорится в заявлении МИД Австралии, пишет "Европейская правда".

"В связи с повышенным риском австралийским чиновникам приказано покинуть Украину. Наше посольство и деятельность во Львове сейчас закрыты. Австралийские официальные лица были направлены на восток Польши и Румынии, чтобы помочь австралийцам, стремящимся уехать из Украины", - говорится в сообщении.

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В министерстве снова призвали всех австралийцев немедленно покинуть Украину.

В заявлении также говорится, что правительство Австралии осуждает заявление президента Путина о признании "Л/ДНР".

"Это откровенно подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины и не имеет силы в соответствии с международным правом. Мы также осуждаем заявление президента Путина о том, что Россия размещает так называемых "миротворцев" на востоке Украины. Этот персонал не миротворцы", - заявили в МИД,

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Австралия заявила о готовности присоединиться к санкциям в сотрудничестве с Соединенными Штатами, Великобританией, Европейским Союзом и другими правительствами по всему миру.

Напомним, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО США заявили, что введут санкции за это решение, но это будут другие меры, чем готовились на случай военного вторжения в Украину.

Великобритания 22 февраля тоже планирует объявить новые санкции против России.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

Темы: АвстралияПольшаУкраинадипломатические отношения
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