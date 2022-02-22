Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рятувальники підготували 10 порад на випадок екстрених ситуацій

Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 09:29
Рятувальники підготували 10 порад на випадок екстрених ситуацій

Рятувальники підготували 10 порад для цивільного населення України на випадок екстрених ситуацій.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: Серед порад із цивільного захисту:

Реклама:
  • за можливості дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
  • перевірити наявність аварійного виходу;
  • зробити запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
  • перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.
  • підготувати засоби пожежогасіння;
  • подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання;
  • підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
  • зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.
  • подбати про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району;
  • у холодну пору року подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
 

Теми: ДСНСнадзвичайна подіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ДСНС
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Українські рятувальники почали роботи у Словенії, що постраждала від повеней
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: