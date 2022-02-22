Рятувальники підготували 10 порад на випадок екстрених ситуацій
Вівторок, 22 лютого 2022, 10:29
Рятувальники підготували 10 порад для цивільного населення України на випадок екстрених ситуацій.
Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій
Деталі: Серед порад із цивільного захисту:
- за можливості дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
- перевірити наявність аварійного виходу;
- зробити запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
- перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.
- підготувати засоби пожежогасіння;
- подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання;
- підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
- зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.
- подбати про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району;
- у холодну пору року подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.