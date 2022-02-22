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Рятувальники підготували 10 порад на випадок екстрених ситуацій

Мазуренко Альона Вівторок, 22 лютого 2022, 10:29

Рятувальники підготували 10 порад для цивільного населення України на випадок екстрених ситуацій.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: Серед порад із цивільного захисту:

  • за можливості дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення;
  • перевірити наявність аварійного виходу;
  • зробити запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання;
  • перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.
  • підготувати засоби пожежогасіння;
  • подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання;
  • підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання;
  • зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.
  • подбати про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району;
  • у холодну пору року подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.
 

Теми: ДСНСнадзвичайна подіявійнаУкраїна
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