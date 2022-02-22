Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели подготовили 10 советов на случай экстренных ситуаций

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 09:29
Спасатели подготовили 10 советов на случай экстренных ситуаций

Спасатели подготовили 10 советов для гражданского населения Украины на случай экстренных ситуаций.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Среди советов по гражданской защите:

Реклама:
  • по возможности узнать, где расположено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения;
  • проверить наличие аварийного выхода;
  • произвести запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
  • проверить в аптечке средства медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
  • подготовить средства пожаротушения;
  • подумать об альтернативных средствах освещения помещения при отключении энергоснабжения;
  • подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
  • собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
  • позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;
  • в холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
 

Темы: ГСЧСчрезвычайное происшествиевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ГСЧС
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Украинские спасатели начали работы в Словении, пострадавшей от наводнений
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: