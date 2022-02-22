Спасатели подготовили 10 советов на случай экстренных ситуаций
Вторник, 22 февраля 2022, 10:29
Спасатели подготовили 10 советов для гражданского населения Украины на случай экстренных ситуаций.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: Среди советов по гражданской защите:
- по возможности узнать, где расположено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения;
- проверить наличие аварийного выхода;
- произвести запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверить в аптечке средства медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
- подготовить средства пожаротушения;
- подумать об альтернативных средствах освещения помещения при отключении энергоснабжения;
- подготовить средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
- собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
- позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;
- в холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.