AirBaltic призупиняє нічні рейси в Україну до кінця лютого
Латвійська авіакомпанія airBaltic до кінця лютого призупиняє нічні рейси до України та з України.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві від 22 лютого.
"У ситуації, що склалася, компанія вирішила до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України. Компанія продовжить виконувати рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюса", - повідомила airBaltic.
Через це рішення скасовуються п’ять нічних рейсів між Києвом та Вільнюсом і два рейси між Одесою і Ригою. Пасажирам запропонують перенести бронювання на інші рейси.
Минулого тижня авіакомпанія додала у графік два рейси через різке зростання попиту.
Нагадаємо, 21 лютого французька Air France скасувала свої рейси між Києвом і Парижем на вівторок.
19 лютого про призупинення усіх рейсів до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого оголосила Lufthansa.
Раніше нідерландська авіакомпанія KLM тимчасово припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.