AirBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля

Латвийская авиакомпания airBaltic до конца февраля приостанавливает ночные рейсы в Украину и из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении от 22 февраля.

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", - сообщила airBaltic.

Из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.

Дневные рейсы сохраняются – на этой неделе airBaltic ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.

На прошлой неделе авиакомпания добавила в график два рейса из-за резкого роста спроса.

Напомним, 21 февраля французская Air France отменила свои рейсы между Киевом и Парижем на вторник.

19 февраля о приостановлении всех рейсов в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля объявила Lufthansa.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM временно прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.