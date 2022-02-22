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В адвокатську контору в Києві вночі стріляли з гранатомета

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 10:03
В адвокатську контору в Києві вночі стріляли з гранатомета
ілюстративне фото поліції

Столичні правоохоронці розслідують постріл із гранатомета в будівлю, де розташована адвокатська контора.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Попередньо встановлено, що приміщення пошкоджено внаслідок пострілу з РПГ-26. Подія кваліфікована як хуліганство. Ніхто не постраждав".

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Деталі: В ніч на 22 лютого до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно скерував за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу.

За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення (за даними УП, це будівля на вулиці Дегтярівській).

Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів.

ВІДЕО ДНЯ

Відкрито кримінальне провадження а статтею хуліганство. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теми: Київполіція
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