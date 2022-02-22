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В адвокатскую контору в Киеве ночью выстрелили из гранатомета

Валентина РоманенкоВторник, 22 февраля 2022, 10:03
В адвокатскую контору в Киеве ночью выстрелили из гранатомета
иллюстративное фото полиции

Столичные правоохранители расследуют выстрел из гранатомета в здание, где находится адвокатская контора.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Предварительно установлено, что помещение повреждено в результате выстрела из РПГ-26. Событие квалифицировано как хулиганство. Никто не пострадал".

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Детали: В ночь на 22 февраля в полицию Киева поступила информация о том, что в здании, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу взрывотехническую службу и следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения (по данным УП, это здание по улице Дегтяревской).

Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители устанавливают лица, причастные к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.

ВИДЕО ДНЯ

Открыто уголовное производство по статье хулиганство. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Темы: Киевполиция
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