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Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну - прем'єр Британії

Вівторок, 22 лютого 2022, 10:10

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Владімір Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це він сказав після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Виступаючи після засідання, Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку Росії".

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"Боюсь, все свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою", - сказав він.

Прем'єр заявив, що Британія працюватиме над тим, щоб "Путін зазнав невдачі", якщо він здійснить повномасштабне вторгнення до Києва, "що він, здається, пропонує зробити".

"Він вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде врозріз з усім, за що ми боролися наприкінці холодної війни, це йде врозріз зі сподіваннями українського народу. Найскладніше зараз для Владіміра Путіна у проведенні цієї війни... він зіткнеться з чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти, і це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну", - сказав Джонсон.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Ліз Трасс напередодні заявила, що Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Теми: Путінвійна
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