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Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину – премьер Британии

Вторник, 22 февраля 2022, 11:10

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом он сказал после заседания правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Выступая после заседания, Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении России".

"Боюсь, все свидетельствует о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте будем совершенно ясны, что это будет абсолютной катастрофой", - сказал он.

Премьер заявил, что Британия будет работать над тем, чтобы "Путин потерпел неудачу", если он совершит полномасштабное вторжение в Киев, "что он, кажется, предлагает сделать".

"Он считает, что Украина не имеет реального права на существование как суверенная, независимая страна. Но это идет вразрез со всем, за что мы боролись в конце холодной войны, это вразрез с чаяниями украинского народа. Самое сложное сейчас для Владимира Путина в проведении этой войны ...он столкнется с чем-то, что, я думаю, ему будет очень тяжело победить, и это украинское чувство национальной гордости и их решимость защищать свою страну", - сказал Джонсон.

Глава МИД Лиз Трасс накануне заявила, что Британия 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

Смотрите видео на эту тему: Признание ОРДЛО Кремлем: последствия, санкции, изменения на фронте. Объясняем

Темы: Путинвойна


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