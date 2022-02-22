Теракти в церквах УПЦ МП планувалися в Харкові - СБУ

У Харкові планувалися теракти у церквах Московського патріархату.

Джерело: пресслужба СБУ у Харківській області

Дослівно: "Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові.

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Теракти мали відбутися у церквах Московського патріархату. Нами були попереджені представники УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти – встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій".

Деталі: У телеграм-каналах оприлюднили запис розмови двох чоловіків, які обговорюють скоєння підпалів церков у Харкові. Плата за злочин – 1 тисяча доларів.