Теракти в церквах УПЦ МП планувалися в Харкові - СБУ
Вівторок, 22 лютого 2022, 11:41
У Харкові планувалися теракти у церквах Московського патріархату.
Джерело: пресслужба СБУ у Харківській області
Дослівно: "Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові.
Теракти мали відбутися у церквах Московського патріархату. Нами були попереджені представники УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти – встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій".
Деталі: У телеграм-каналах оприлюднили запис розмови двох чоловіків, які обговорюють скоєння підпалів церков у Харкові. Плата за злочин – 1 тисяча доларів.