Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Теракти в церквах УПЦ МП планувалися в Харкові - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 10:41
Теракти в церквах УПЦ МП планувалися в Харкові - СБУ
фото СБУ

У Харкові планувалися теракти у церквах Московського патріархату.

Джерело: пресслужба СБУ у Харківській області

Дослівно: "Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів в місті Харкові.

Реклама:

Теракти мали відбутися у церквах Московського патріархату. Нами були попереджені представники УПЦ МП. Особа, яка мала провести теракти – встановлена. Наразі проводиться  весь комплекс необхідних дій".

Деталі: У телеграм-каналах оприлюднили запис розмови двох чоловіків, які обговорюють скоєння підпалів церков у Харкові. Плата за злочин – 1 тисяча доларів.

Теми: ХарківтероризмСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: