Теракты в церквях УПЦ МП планировались в Харькове - СБУ

В Харькове планировались теракты в церквях Московского патриархата.

Источник: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Дословно: "Мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове.

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Теракты должны были произойти в церквях Московского патриархата. Нами предупреждены представители УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты – установлено. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых действий".

Детали: В телеграмм-каналах обнародовали запись разговора двух мужчин, обсуждающих совершение поджогов церквей в Харькове. Плата за преступление – 1 тысяча долларов.