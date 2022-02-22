Теракты в церквях УПЦ МП планировались в Харькове - СБУ
Вторник, 22 февраля 2022, 10:41
В Харькове планировались теракты в церквях Московского патриархата.
Источник: пресс-служба СБУ в Харьковской области
Дословно: "Мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове.
Реклама:
Теракты должны были произойти в церквях Московского патриархата. Нами предупреждены представители УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты – установлено. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых действий".
Детали: В телеграмм-каналах обнародовали запись разговора двух мужчин, обсуждающих совершение поджогов церквей в Харькове. Плата за преступление – 1 тысяча долларов.