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Ердоган назвав неприйнятним рішення Росії визнати ОРДЛО

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 12:45
РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував рішення Росії визнати незалежність сепаратистських утворень "ЛНР" та "ДНР".

Про це пише Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права", - сказав Ердоган.

Щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського про спільний саміт Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини, Ердоган сказав: "Якщо члени Ради Безпеки ООН та інші країни погодяться, ми займемо своє місце на цій зустрічі".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Раніше Білий дім вже оприлюднив санкції проти ОРДЛО, але це інакші санкції, ніж ті, що передбачалися на випадок вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на рішення Путіна визнати самопроголошені "республіки" планують оголосити санкції також Британія і Канада.

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