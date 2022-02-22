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Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ОРДЛО

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 11:45
Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ОРДЛО
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение России признать независимость сепаратистских образований "ЛНР" и "ДНР".

Об этом пишет Anadolu, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - сказал Эрдоган.

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Относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского о совместном саммите Совбеза ООН, Турции и Германии Эрдоган сказал: "Если члены Совета Безопасности ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило президенту запрос о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Ранее Белый дом уже обнародовал санкции против ОРДЛО, но это не те же санкции, что предусмотрены на случай вторжения РФ в Украину.

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