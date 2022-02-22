Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія вийшла з Мінських домовленостей – заява Зеленського

Вівторок, 22 лютого 2022, 13:27
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Зеленського та президента Естонії Алара Каріса.

"Сторони заявляють, що визнання Росією так званих "Донецької та Луганської народних республік" підтверджує її свідомий односторонній вихід з Мінських домовленостей і є явним порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та найсерйознішим ударом по політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого Україна та її партнери активно працюють", – зазначається у тексті. 

У раніше оприлюдненій заяві МЗС України зазначалося, що підписання Путіним указів про визнання ОРДЛО не матиме правових наслідків, але збільшує ризик ескалації та "може означати одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських домовленостей".

Більшість західних держав після визнання Росією ОРДЛО заявили, що це є порушенням Мінських угод, або й напряму сказали, що це означає кінець "Мінська". 

Навіть Німеччина, яка нині за нової влади стала "слабкою ланкою" Нормандського формату, заявила, що із рішенням Кремля "багаторічні зусилля в Нормандському форматі та ОБСЄ навмисно і без жодних зрозумілих причин знищуються".

Водночас, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич після визнання Росією ОРДЛО заявила, що Мінські домовленості все одно "лишаються єдиною основою для вирішення конфлікту на Донбасі".

Читайте також: Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу.

Теми: ЗеленськийРосіяокупаціяМінські угоди
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
Зеленський
Зеленський пояснив, коли Україна запровадить воєнний стан
Зеленський не вірить у потужну війну Росії проти України
Київ розглядає розрив дипвідносин із Росією – Зеленський
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...