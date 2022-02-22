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Россия вышла из Минских договоренностей – заявление Зеленского

Вторник, 22 февраля 2022, 13:27
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении Зеленского и президента Эстонии Алара Кариса.

"Стороны заявляют, что признание Россией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" подтверждает сознательный односторонний выход из Минских договоренностей и является явным нарушением международного права, территориальной целостности Украины и самым серьезным ударом по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого Украина и ее партнеры активно работают", – говорится в тексте.

В ранее обнародованном заявлении МИД Украины отмечалось, что подписание Путиным указов о признании ОРДЛО не будет иметь правовых последствий, но увеличивает риск эскалации и может означать единоличный выход Российской Федерации из Минских договоренностей.

Большинство западных государств после признания Россией ОРДЛО заявили, что это является нарушением Минских соглашений, или напрямую сказали, что это означает конец "Минска".

Даже Германия, при новой власти ставшая "слабым звеном" Нормандского формата, заявила, что решением Кремля "многолетние усилия в Нормандском формате и ОБСЕ намеренно и без всяких понятных причин уничтожаются".

В то же время, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич после признания Россией ОРДЛО заявила, что Минские договоренности все равно "остаются единственной основой для разрешения конфликта на Донбассе".

Темы: ЗеленскийРосcияоккупацияМинские соглашения


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