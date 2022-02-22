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ЄС офіційно повідомив, які санкції розглядає проти Росії за визнання ОРДЛО

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 15:55
фото Getty Images

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок увечері проведуть неформальну зустріч, після якої офіційно буде представлено перший пакет санкцій проти Росії за визнання "незалежності" ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві голів Європейської ради та Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Зустріч розпочнеться сьогодні о 16.00 і відбудеться під головуванням Високого представника ЄС Жозепа Борреля. Після цього відповідні органи зустрінуться, щоб негайно завершити роботу над пакетом, зазначили у Брюсселі.

Пакет містить пропозиції:

- переслідувати тих, хто був причетний до незаконного рішення про визнання,

- запровадити санкції проти банків, які фінансують російських військових та інші операції на цих територіях,

- обмежити можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС, обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики,

- обмежити торгівлю з ОРДЛО до ЄС, щоб гарантувати, що винні чітко відчують економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

"ЄС підготувався і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно у світлі подальших подій", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти російських банків та олігархів.

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