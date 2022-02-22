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ЕС официально сообщил, какие санкции рассматривает против России за признание ОРДЛО

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 15:55
фото Getty Images

Министры иностранных дел ЕС во вторник вечером проведут неформальную встречу, после которой официально будет представлен первый пакет санкций против России за признание "независимости" ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении глав Европейского совета и Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Встреча начнется сегодня в 16:00 и состоится под председательством высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. После этого соответствующие органы встретятся, чтобы немедленно завершить работу над пакетом, отметили в Брюсселе.

Пакет содержит предложения:

- преследовать тех, кто был причастен к незаконному решению о признании,

- ввести санкции против банков, финансирующих российских военных и другие операции на этих территориях,

- ограничить возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики,

- ограничить торговлю с ОРДЛО в ЕС, чтобы гарантировать, что виновные четко ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий.

"ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против российских банков и олигархов.

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