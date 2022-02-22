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ЕС официально сообщил, какие санкции рассматривает против России за признание ОРДЛО

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 14:55
ЕС официально сообщил, какие санкции рассматривает против России за признание ОРДЛО
фото Getty Images

Министры иностранных дел ЕС во вторник вечером проведут неформальную встречу, после которой официально будет представлен первый пакет санкций против России за признание "независимости" ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении глав Европейского совета и Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Встреча начнется сегодня в 16:00 и состоится под председательством высокого представителя ЕС Жозепа Борреля. После этого соответствующие органы встретятся, чтобы немедленно завершить работу над пакетом, отметили в Брюсселе.

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Пакет содержит предложения:

- преследовать тех, кто был причастен к незаконному решению о признании,

- ввести санкции против банков, финансирующих российских военных и другие операции на этих территориях,

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- ограничить возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики,

- ограничить торговлю с ОРДЛО в ЕС, чтобы гарантировать, что виновные четко ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий.

"ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий", - говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против российских банков и олигархов.

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