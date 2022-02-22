"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ оприлюднила розмови бойовиків ОРДЛО

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

- між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

- обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";

- дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

- розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");

- підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.