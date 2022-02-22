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"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ оприлюднила розмови бойовиків ОРДЛО

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 16:48

Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

-        між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

-        обговорюють накопичення російських військ, в тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";

-        дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

-        розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");

-        підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (в результаті чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання), тощо.

Зазначається, що вказані розмови вдалося отримати в ході контррозвідувальної роботи СБУ.

Матеріали розсекретили і оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Теми: СБУ
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