"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО
Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
- между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;
- обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";
- удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
– рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");
- подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и т.д.
Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.