"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО

Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:

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- между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;

- обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев "полка Кадырова";

- удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;

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– рассказывают, что сами же боевики попали "в будку в России" (позже ФСБ назвала это "обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области");

- подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и т.д.

Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.