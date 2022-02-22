ЄС вперше активує Сили швидкого реагування у кіберпросторі для підтримки України

Європейський Союз за запитом Києва активує групу експертів з кібербезпеки, щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічюс.

"У відповідь на запит України Литва, Нідерланди, Польща, Естонія, Румунія, Хорватія активують Сили швидкого реагування у кіберпросторі для допомоги українським інституціям у боротьбі зі зростаючими кіберзагрозами", - написав він у Twitter.

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Сили швидкого реагування ЄС у кіберпросторі включають до 10 експертів з кібербезпеки шести європейських країн, які можуть надавати допомогу країнам, які зазнали кібератаки. Команда підпадає під програму оборонного співробітництва ЄС PESCO; це буде її перше розгортання.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ЄС готовий надати Україні комплексну пропозицію щодо системного зміцнення кібербезпеки.

Міністр підкреслив, що сучасна війна - це не лише танки, артилерія та літаки, але і конкретні дії в кіберпросторі.

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"Раніше я надіслав відповідний лист в ЄС. Сьогодні я отримав підтвердження від Євросоюзу, що вони позитивно реагують на мій запит. Україна отримає пропозицію щодо системної допомоги ЄС у зміцненні нашої кібербезпеки", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Велика Британія заявили, що російські військові хакери стояли за серією кібератак типу DDoS, які ненадовго відключили українські банківські та урядові сайти.