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ЕС впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве для поддержки Украины

"Европейская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 15:59

Европейский Союз по запросу Киева активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь Украине отразить кибератаки из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс.

"В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами", - написал он в Twitter.

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Силы быстрого реагирования ЕС в киберпространстве включают до 10 экспертов по кибербезопасности шести европейских стран, которые могут оказывать помощь странам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO; это будет ее первое развертывание.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС готов предоставить Украине комплексное предложение по системному укреплению кибербезопасности.

Министр подчеркнул, что современная война – это не только танки, артиллерия и самолеты, но и конкретные действия в киберпространстве.

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"Раньше я направил соответствующее письмо в ЕС. Сегодня я получил подтверждение от Евросоюза, что они положительно реагируют на мой запрос. Украина получит предложение о системной помощи ЕС в укреплении нашей кибербезопасности", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что российские военные хакеры стояли за серией кибератак типа DDoS, которые ненадолго отключили украинские банковские и правительственные сайты.

Темы: ЕСкибербезопасность
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