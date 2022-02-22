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В Україну прийде незначне похолодання

Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 16:11
В Україну прийде незначне похолодання
фото: pixabay

Синоптики прогнозують в Україні у середу 23 лютого незначне похолодання.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Вночі буде до -1-4 градусів, на Півдні, у Луганській, Донецькій областях 0+4 градуси.

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Вдень у середу +3+6 градусів, у південній частині та на сході +4+9 градусів.

Вдень 23-го лютого переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів".

 

Деталі: У Києві у середу прогнозують свіжу, холоднувату погоду, протягом дня не вище +3+5 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

Опадів у столиці не прогнозують.

Надалі в Україні атмосферний тиск підвищиться, тому суттєвих опадів не очікується.

Теми: погодаУкраїна
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