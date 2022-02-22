В Украину придет незначительное похолодание

Синоптики прогнозируют в Украине в среду 23 февраля незначительное похолодание.

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Дословно: "Ночью будет до -1-4 градусов, на юге, в Луганской, Донецкой областях 0+4 градуса".

Днем в среду +3+6, в южной части и на востоке +4+9 градусов.

Днем 23 февраля преимущественно мокрый снег будет выпадать в западных областях Украины, на остальной территории - без существенных осадков".

Детали: В Киеве в среду прогнозируют свежую, холодную погоду, в течение дня не выше +3+5 градусов.

Осадков в столице не прогнозируют.

В дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, потому существенных осадков не ожидается.