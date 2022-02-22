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Орбан подзвонив Зеленському і висловив підтримку Україні

"Європейська правда"Вівторок, 22 лютого 2022, 17:35
Віктор Орбан, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після рішення Росії визнати "незалежність" ОРДЛО. 

Про розмову повідомили речник угорського прем’єр-міністра Берталан Хавасі і президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами речника угорського прем'єра, Орбан сказав, що Угорщина як сусідня держава з занепокоєнням спостерігає за подіями в Україні. У цьому зв’язку Будапешт перебуває у постійних консультаціях зі своїми західними союзниками.

У розмові Віктор Орбан запевнив Володимира Зеленського, що Угорщина, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України, додав речник.

Володимир Зеленський розповів у своєму Twitter, що ознайомив Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні та домовився з ним докладати спільних зусиль для мирного врегулювання.

Раніше міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.

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Теми: УгорщинаЗеленськийУкраїна
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